Если в первый же день работы сотрудник захотел уволиться, отрабатывать 2 недели все равно придется

В письме от 31.08.2022 № 14-2/ООГ-5557 Минтруд рассмотрел ситуацию, когда сотрудник, едва приступив к работе, в тот же день захотел уволиться. Но работодатель отказался отпускать его и требует отработать 2 недели.

Требование о предупреждении работодателя за 2 недели заложено в статье 80 ТК.

Но в ряде случаев есть и более короткие сроки предупреждения.

Срок предупреждения Норма ТК В каком случае за 2 недели ст. 80 ТК в общем случае за 3 дня ст. 71 ТК при испытательном сроке за 3 календарных дня ст. 292 ТК при трудовом договоре на срок до 2 месяцев за 3 календарных дня ст. 296 ТК при сезонных работах

При этом по ст. 80 ТК уволиться можно и без предупреждения в ряде случаев:

когда продолжение работы невозможно (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи);

если работодатель нарушает ТК.

Напомним, по договоренности между работником и работодателем увольнение возможно и до истечения срока предупреждения.