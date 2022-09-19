Если в первый же день работы сотрудник захотел уволиться, отрабатывать 2 недели все равно придется

В письме от 31.08.2022 № 14-2/ООГ-5557 Минтруд рассмотрел ситуацию, когда сотрудник, едва приступив к работе, в тот же день захотел уволиться. Но работодатель отказался отпускать его и требует отработать 2 недели.
Требование о предупреждении работодателя за 2 недели заложено в статье 80 ТК.
Но в ряде случаев есть и более короткие сроки предупреждения.
Срок предупреждения
Норма ТК
В каком случае
за 2 недели
ст. 80 ТК
в общем случае
за 3 дня
ст. 71 ТК
при испытательном сроке
за 3 календарных дня
ст. 292 ТК
при трудовом договоре на срок до 2 месяцев
за 3 календарных дня
ст. 296 ТК
при сезонных работах
При этом по ст. 80 ТК уволиться можно и без предупреждения в ряде случаев:
- когда продолжение работы невозможно (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи);
- если работодатель нарушает ТК.
Напомним, по договоренности между работником и работодателем увольнение возможно и до истечения срока предупреждения.