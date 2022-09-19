Adidas проверят. Компании причисляют налоговую недоимку на 10 млрд рублей и нарушение ТК

Немецкую компанию уличил в неуплате налогов руководитель центра правопорядка московского региона Александр Хаминский. Он выяснил, что российский филиал Adidas после заявления корпорации об уходе из страны, передал хранившийся на складах товар на реализацию маркетплейсам, пишет ТГ-канал Mash.

Отмечается, что генеральный директор российского представительства Антон Соколов отправил под сокращение весь персонал, от грузчиков до менеджеров. Вместо шести обещанных окладов сотрудникам предложили один.

По утверждению правозащитника, просьбу разобраться в ситуации он направил премьеру Мишустину.