Кадры

Большая часть работодателей приглашает сотрудников из других регионов. Свои – без компетенций и мотивации

2/3 российских работодателей готовы пригласить на работу сотрудников из других регионов, чтобы избежать кадрового дефицита.

Версия для печати

Максимальный спрос на IT-специалистов, рекламщиков, продажников и толковых руководителей, отмечает «Ъ».

Работодатели готовы оплатить хорошему работнику жилье, возместить расходы на питание и выплатить подъемные, некоторые помогают с устройством детей в школы и сады, а также в получении льгот.

78% представителей среднего и 73% крупного бизнеса нанимают себе сотрудников из других регионов.

Малый бизнес идет на такие меры гораздо реже.

По оценке менеджера направления IT & Telecom рекрутинговой компании Get experts Анны Пантелеевой, релокация сейчас может быть менее популярна из-за распространенности удаленной работы.

Основной причиной поиска персонала в регионах является нехватка компетентных специалистов в своем городе, отмечают 76% опрошенных компаний.

32% заявили о необходимости расширении штата, а 18% отметили высокую мотивацию у иногородних сотрудников.

Особенно высокий спрос на IT-специалистов отмечается в Северо-Кавказском (83%) и Южном (64%) федеральном округах.

Топ-менеджеров ищут 75% компаний на Дальнем Востоке.

Трудящихся физически готовы привлекать реже, только 16% опрошенных, как и HR-ов (15%).

Ищите вакансии в своем городе или в соседних регионах  на канале Бух.Джоб. Варианты на любой вкус и только для бухгалтеров.

Получите 42 онлайн-курса и 350+ вебинаров и курс повышения квалификации

Эксклюзивные знания почти у вас в кармане — надо только оформить «Клерк.Премиум». Подарим курс «Исправление ошибок в учете». Целый год вы сможете задавать хоть миллион вопросов экспертам — они ответят на все.

Редакция «Клерка» персонально для вас будет разбирать новинки в законах. Получите 400+ чек-листов и шаблонов для работы.

Оформите подписку по выгодной цене — 24 800 рублей. Заполните форму ниже — мы расскажем о подарке больше и ответим на вопросы.

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Исполнительное производство

Когда электронную копию решения суда не признают документом

Чтобы вернуть назад госпошлину, которую уплатили за рассмотрение дела в суде, нужно его решение. При этом оно должно быть правильно подано. Иначе откажут по формальным основаниям. Об этом – далее.

Когда электронную копию решения суда не признают документом

Мероприятия

Разместить
НДФЛ

Доходы ИП из 3-НДФЛ сложат с доходами из 2-НДФЛ и доначислят НДФЛ по ставке 15%

Если ИП на ОСНО за год заработал менее 5 млн рублей, то налог в декларации 3-НДФЛ будет по ставке 13%. Но для повышенной ставки 15% имеют значение все доходы человека как от трудовой, так и от предпринимательской деятельности.

Отчетность в ПФР

❗ Для договоров ГПХ в форме ЕФС-1 надо будет указывать коды выполняемой функции. Их всего пять

Сейчас при сдаче формы СЗВ-ТД при приеме и переводе надо заполнять графу 6 «Код выполняемой функции». В 2023 году эта обязанность сохранится. Но в новой форме сведений надо будет заполнять эту графу не только для трудовых договоров, но и для ГПХ.

Проверки

Надзор за Федресурс 2022: почему теперь сотни компаний получают предписания Прокуратуры?

С 2022 года юридические лица по всей стране стали массово получать штрафы от Прокуратуры и Росреестра за не опубликование обязательных сообщений в Федресурс. Как не попасть в их число? Бесплатный вебинар 29 сентября в 10:00.

Надзор за Федресурс 2022: почему теперь сотни компаний получают предписания Прокуратуры?
Читать еще