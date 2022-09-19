Большая часть работодателей приглашает сотрудников из других регионов. Свои – без компетенций и мотивации

Максимальный спрос на IT-специалистов, рекламщиков, продажников и толковых руководителей, отмечает «Ъ».

Работодатели готовы оплатить хорошему работнику жилье, возместить расходы на питание и выплатить подъемные, некоторые помогают с устройством детей в школы и сады, а также в получении льгот.

78% представителей среднего и 73% крупного бизнеса нанимают себе сотрудников из других регионов.

Малый бизнес идет на такие меры гораздо реже.

По оценке менеджера направления IT & Telecom рекрутинговой компании Get experts Анны Пантелеевой, релокация сейчас может быть менее популярна из-за распространенности удаленной работы.

Основной причиной поиска персонала в регионах является нехватка компетентных специалистов в своем городе, отмечают 76% опрошенных компаний.

32% заявили о необходимости расширении штата, а 18% отметили высокую мотивацию у иногородних сотрудников.

Особенно высокий спрос на IT-специалистов отмечается в Северо-Кавказском (83%) и Южном (64%) федеральном округах.

Топ-менеджеров ищут 75% компаний на Дальнем Востоке.

Трудящихся физически готовы привлекать реже, только 16% опрошенных, как и HR-ов (15%).

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