Санкции 2022

Российские автодилеры пугают банкротством. Они требуют мораторий на взыскание неустоек из-за просроченных ремонтов машин

Если правительство не введет мораторий на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей.

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Автодилеры могут столкнуться с процедурой банкротства, если правительство не поддержит инициативу введения моратория на взыскание неустоек из-за задержки ремонта авто, пишет «Ъ».

Минэкономразвития направило предложение Минпромторгу и Роспотребнадзору отложить на 9 месяцев применение ряда положений закона «О защите прав потребителей», чтобы автодилеры не столкнулись с судебными разбирательствами на фоне перебоев поставок деталей.

Сегодня автодилер должен провести ремонт авто за 45 дней, после чего покупатель может расторгнуть договор купли-продажи, заменить товар или требовать снижения цены.

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1% от стоимости товара.

Если задержать ремонт на год, то при стоимости авто 3,5 млн руб., сумма неустойки составит 6,4 млн. руб.

Прежде автодилеры успевали со сроками ремонта.

После изменения цепочек поставок и ухода с рынка многих производителей, а также роста цен на запчасти, компании сталкиваются с большими проблемами.

Тем не менее, Роспотребнадзор против такого моратория, считая, что автодилеры будут им злоупотреблять.

Напомним, что и ритейл жаловался на сложности, спровоцированные санкциями, и просил продлить мораторий на банкротство еще на полгода.  Хотя еще до этого правительство отказалось продлевать его после 1 октября. 

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