Если сотрудник вышел с больничного на 1 день позже, его можно уволить за прогул

Разъяснение по этому вопросу дал Роструд в письме от 30.08.2022 № ПГ/22391-6-1.
Роструд пояснил, что увольнять надо в последний день больничного.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда человек фактически не работал, но за ним по нормам ТК сохранялось место работы (ст. 84.1 ТК).
Во время больничного рабочее место сохраняется. Поэтому дата увольнения за прогул не может быть ранее даты окончания периода временной нетрудоспособности.