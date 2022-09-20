Трудовое право

Если сотрудник вышел с больничного на 1 день позже, его можно уволить за прогул

Увольнение за прогул после больничного должно быть в последний день болезни, а не в последний день работы перед больничным.

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Разъяснение по этому вопросу дал Роструд в письме от 30.08.2022 № ПГ/22391-6-1.

Сотрудника уволили за прогул, потому что после окончания больничного он вышел на работу на 1 день позже, то есть пропустил 1 день работы. В компании рассудили так: увольнение за прогул должно быть в последний рабочий день. А этот день у человека был перед болезнью. Этим днем его и уволили. Хотя тогда фактически нарушения в виде прогула еще не было.

Роструд пояснил, что увольнять надо в последний день больничного.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда человек фактически не работал, но за ним по нормам ТК сохранялось место работы (ст. 84.1 ТК).

Во время больничного рабочее место сохраняется. Поэтому дата увольнения за прогул не может быть ранее даты окончания периода временной нетрудоспособности.

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