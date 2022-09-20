Декларация по налогу на прибыль

❗ Изменилась форма декларации по налогу на прибыль

За 2022 год надо будет отчитывать по налогу на прибыль на новом бланке.

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Опубликован приказ ФНС от 17.08.2022 № СД-7-3/753@.

Поменялись листы:

  • Титульный;
  • Лист 03 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)»;
  • Лист 04 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ».

На титульном листе добавили код 231 для организаций на Курилах.

В листе 03 ввели новые коды (10, 12, 13) для международных холдинговых компаний.

Для домов культуры, клубов, учредителями которых являются муниципальные власти, ввели код по месту учета — 246.

 

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