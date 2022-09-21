Справка 182н может быть электронной

Такое разъяснение дает ФСС.
При этом электронная справка должна быть заверена электронной подписью.
Таким образом, справку можно передать как на бумаге (лично или по почте), так и в электронном виде.
Напомним, с 2023 года справки 182н вообще отменят. Все данные для оплаты больничных будут у СФР, который получит их от ИФНС.
С 2023 года передача сведений от работодателя к работодателю не потребуется.
Пока же без справки 182н у бухгалтеров проблемы с расчетом больничных. Потому что получить нужные данные от ПФР уже нельзя (норма не работает и скоро будет окончательно отменена), а ФСС не всегда присылает сведения по проактивной схеме.