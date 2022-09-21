Больничные

Справка 182н может быть электронной

Прежний работодатель может сделать справку 182н (для оплаты больничных) в электронном виде, а новый работодатель обязан ее принять.

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Такое разъяснение дает ФСС.

При этом электронная справка должна быть заверена электронной подписью.

Таким образом, справку можно передать как на бумаге (лично или по почте), так и в электронном виде.

Напомним, с 2023 года справки 182н вообще отменят. Все данные для оплаты больничных будут у СФР, который получит их от ИФНС.

С 2023 года передача сведений от работодателя к работодателю не потребуется.

Пока же без справки 182н у бухгалтеров проблемы с расчетом больничных. Потому что получить нужные данные от ПФР уже нельзя (норма не работает и скоро будет окончательно отменена), а ФСС не всегда присылает сведения по проактивной схеме.

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