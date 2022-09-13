🙆 У бухгалтеров начались проблемы с начислением больничных без справок 182н

Бывает, что прошлого работодателя уже нет, ликвидирован. Человек устроился на новое место работы и заболел.
Такой историей поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».
Раньше в такой ситуации с согласия работника можно было запросить сведения в ПФР. Но эта норма фактически утратила силу.
Об этом сообщил Минтруд в письме от 13.05.2022 № 17-1/ООГ-538.
Ведомство заявляет, что запросить данные в ПФР нельзя, надо начислить пособие по своим данным и ждать, когда сотрудник принесет справку 182н, после чело сделать перерасчет.Но сотрудник эту справку не принесет. Ему ее просто негде взять.
Участники обсуждения отмечают, что вообще-то данные для расчета больничного должен давать ФСС. Он их берет из ПФР и ФНС.
Но на практике это не всегда работает и бухгалтерам приходится самостоятельно забивать данные для расчета.
Вот что пишут коллеги:
— По идее ФСС должен дать данные. Но вот как вы будете их проверять, если у вас нет этой справки, не ясно.Впрочем, к чему такая проверка со стороны работодателя?
Олин из участников обсуждения констатирует:
— ФСС рассчитает по своим данным. Данные бухгалтера им не требуются. Точка.Кстати, с 2023 года справку 182н и вовсе отменят.
Данные о зарплате и страховых взносах ФСС получает из РСВ. А не из справок.
Если в ФСС не поступили данные о зарплате за 2 предыдущих года, то платить больничный они будут исходя из МРОТ.
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