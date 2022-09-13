Больничные

🙆 У бухгалтеров начались проблемы с начислением больничных без справок 182н

Чтобы посчитать средний заработок работника для оплаты больничных, бухгалтеру нужно знать его зарплату за 2 года. Новички обычно приносят справку 182н с прошлой работы. Но беда в том, что есть она не у всех.

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Бывает, что прошлого работодателя уже нет, ликвидирован. Человек устроился на новое место работы и заболел.

Такой историей поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Раньше в такой ситуации с согласия работника можно было запросить сведения в ПФР. Но эта норма фактически утратила силу.

Об этом сообщил Минтруд в письме от 13.05.2022 № 17-1/ООГ-538.

Ведомство заявляет, что запросить данные в ПФР нельзя, надо начислить пособие по своим данным и ждать, когда сотрудник принесет справку 182н, после чело сделать перерасчет.

Но сотрудник эту справку не принесет. Ему ее просто негде взять.

Участники обсуждения отмечают, что вообще-то данные для расчета больничного должен давать ФСС. Он их берет из ПФР и ФНС.

Но на практике это не всегда работает и бухгалтерам приходится самостоятельно забивать данные для расчета.

Вот что пишут коллеги:

— По идее ФСС должен дать данные. Но вот как вы будете их проверять, если у вас нет этой справки, не ясно.

Впрочем, к чему такая проверка со стороны работодателя?

Олин из участников обсуждения констатирует:

— ФСС рассчитает по своим данным. Данные бухгалтера им не требуются. Точка.

Данные о зарплате и страховых взносах ФСС получает из РСВ. А не из справок.

Если в ФСС не поступили данные о зарплате за 2 предыдущих года, то платить больничный они будут исходя из МРОТ.

Кстати, с 2023 года справку 182н и вовсе отменят.

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