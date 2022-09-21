⚡ Мобилизованным предоставят кредитные каникулы. Их не станут выселять из ипотечного жилья

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков готовит предложение по кредитным каникулам для мобилизованных граждан.
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Средний размер лимитов по кредитным картам вырос в августе на 7,9% с 68,6 тыс. руб. до 74 тыс. руб.
На сайтах авиакомпаний не осталось билетов на ближайшие рейсы в безвизовые страны.
Реальность, в которой мы живем, не стала неожиданностью, но путь был тернист.
Оригинальные товары IKEA, Mango и ZARA замечены на OZON и Wildberries.
Совет Федерации одобрил закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы на срок не менее одного года.
В России набирает популярность новый вид мотивации и привлечения персонала.
Во 2 квартале 2022 года число работающих неофициально сократилось на 1,5 млн человек.
В ТК планируют внести поправки, по которым за контрактниками сохранятся рабочие места.
По всем льготным госпрограммам кредитования МСП снижены ставки.
Мобилизованные будут получать такие же выплаты, как и контрактники. Из этих денег они и будут гасить свою ипотеку.