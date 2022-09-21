Ипотека

⚡ Мобилизованным предоставят кредитные каникулы. Их не станут выселять из ипотечного жилья

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков готовит предложение по кредитным каникулам для мобилизованных граждан.

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А ЦБ РФ уже рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы мобилизованным. Информация появилась на сайте регулятора.

Также Банк России рекомендует не взыскивать с мобилизованных россиян просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать реструктуризации из-за мобилизации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

Пока не появилось данных о кредитных каникулах, предполагалось, что мобилизованных от ипотечных платежей освобождать не будут.

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