Самозанятые

Налоговики заподозрят компанию в схемах с самозанятыми, если оплата услуг идет также регулярно, как зарплата

Налоговики предупредили, что будут пресекать злоупотребления при применении труда самозанятых, когда под видом договоров ГПХ с плательщиками НПД скрыты трудовые отношения.

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Определяя организации и ИП, попадающие в группу риска, налоговики проводят анализ и оценку по нескольким показателям:

  • продолжительность работы плательщика самозанятого с организацией (длительность по времени и периодичность оказания услуг);
  • оказание услуги только одному юрлицу или ИП на регулярной основе, при этом иных доходов плательщик НПД не имеет;
  • оплата услуг плательщика НПД производится регулярно, аналогично порядку выплаты зарплаты;
  • плательщик НПД выполняет работу материалами, инструментами и оборудованием заказчика;
  • договоры носят не разовый, а систематический характер и заключаются на год или до окончания календарного года;
  • закрепление в договоре трудовой функции (выполнение работником лично работ определенного рода, а не разового задания заказчика);
  • отсутствие в договоре указания конкретного объема работ (регламентирован процесс труда, а не результат);
  • организационная зависимость от заказчика, который распределяет самозанятых по объектам, исходя из производственной необходимости; определяет режим работы, непосредственно руководит и контролирует работу самозанятого на объекте.
Все про безопасность, риски сотрудничества с самозанятыми и отношение ФНС и Роструда к такому формату, расскажут на бесплатном вебинаре «Как массово платить „внештатникам“, чтобы не было проблем с ФНС».

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