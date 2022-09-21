Налоговики заподозрят компанию в схемах с самозанятыми, если оплата услуг идет также регулярно, как зарплата

Определяя организации и ИП, попадающие в группу риска, налоговики проводят анализ и оценку по нескольким показателям:
- продолжительность работы плательщика самозанятого с организацией (длительность по времени и периодичность оказания услуг);
- оказание услуги только одному юрлицу или ИП на регулярной основе, при этом иных доходов плательщик НПД не имеет;
- оплата услуг плательщика НПД производится регулярно, аналогично порядку выплаты зарплаты;
- плательщик НПД выполняет работу материалами, инструментами и оборудованием заказчика;
- договоры носят не разовый, а систематический характер и заключаются на год или до окончания календарного года;
- закрепление в договоре трудовой функции (выполнение работником лично работ определенного рода, а не разового задания заказчика);
- отсутствие в договоре указания конкретного объема работ (регламентирован процесс труда, а не результат);
- организационная зависимость от заказчика, который распределяет самозанятых по объектам, исходя из производственной необходимости; определяет режим работы, непосредственно руководит и контролирует работу самозанятого на объекте.
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