Мобилизованным снова гарантируют кредитные каникулы и трудовую защиту

«Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных» – цитирует Володина канал «Раньше всех. Ну почти».

Этот же источник приводит слова первого зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева: до конца недели в Госдуму будет внесен законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан.

Напомним, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже подтвердил, что готовит предложение по кредитным каникулам для мобилизованных граждан.

ЦБ рекомендовал банкам не взыскивать просрочки по кредитам и не выселять из ипотечных квартир мобилизованных мужчин и их семьи.

Поправки готовят и в ТК, чтобы в законе было прямо прописано, что мобилизованные не потеряют рабочее место после возвращения.