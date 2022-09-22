Банки

Банки в четырех регионах с 2023 года начнут работать по правилам шариата. Они не станут брать проценты по сделкам

Уже названы регионы для реализации пилотного проекта исламского банкинга.

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Законопроект о проведении эксперимента по внедрению системы исламского банкинга в регионах России внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает «РИА Новости».

Пилотными регионами для внедрения исламского банкинга в РФ станут – Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.

Проект начнет действовать с 2023 года

Исламский банкинг – способ ведения банковской деятельности, основанный на правилах шариата.

Главный запрет касается процентных доходов – они запрещены на любые виды сделок.

Банки будут предоставлять займы без последующего вознаграждения.

«Банк выступает инвестором и разделяет риски компании, которой выдает деньги», – поясняют эксперты.

По исламскому банкингу финансовым организациям запрещено инвестировать средства в производство алкоголя, табака, свиноводство и игорный бизнес.

По таким правилам будут работать специальные некредитные финансовые фирмы – организации партнерского финансирования (ОПФ).

ОПФ смогут привлекать средства от физических и юридических лиц и инвестировать их в проекты, соответствующие нормам исламского права, что от части напоминает доверительное управление.

Контролировать исламский банкинг будет ЦБ.

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