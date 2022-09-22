Банки в четырех регионах с 2023 года начнут работать по правилам шариата. Они не станут брать проценты по сделкам

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению системы исламского банкинга в регионах России внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает «РИА Новости».
Пилотными регионами для внедрения исламского банкинга в РФ станут – Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.
Проект начнет действовать с 2023 года
Исламский банкинг – способ ведения банковской деятельности, основанный на правилах шариата.
Главный запрет касается процентных доходов – они запрещены на любые виды сделок.
Банки будут предоставлять займы без последующего вознаграждения.
«Банк выступает инвестором и разделяет риски компании, которой выдает деньги», – поясняют эксперты.
По исламскому банкингу финансовым организациям запрещено инвестировать средства в производство алкоголя, табака, свиноводство и игорный бизнес.
По таким правилам будут работать специальные некредитные финансовые фирмы – организации партнерского финансирования (ОПФ).
ОПФ смогут привлекать средства от физических и юридических лиц и инвестировать их в проекты, соответствующие нормам исламского права, что от части напоминает доверительное управление.