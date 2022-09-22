Беларусь закрывает границы для вывоза автомобилей, смартфонов, аккумуляторов и других промтоваров. С 23 сентября на полгода

Временный запрет прописан в постановлении Совета министров республики от 20 сентября № 630, сообщают РИА.

В перечень запрещенных к вывозу товаров включены железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и ряд других видов продукции.

Временный запрет не распространяется на товары с сертификатом о белорусском или российском происхождении.

Также запрет не будет касаться товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Не будут запрещены к вывозу товары, «перемещаемые между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь», а также товары, «вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств».