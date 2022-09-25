Рынку лизинга в 2022 прогнозируют провал

По итогам 2022 года количество переданных предметов лизинга может сократиться на 60%, пишет «Ъ».
Общая отрицательная динамика никак не говорит о том, что все компании уйдут в минус.
Доля лизинговых компаний из недружественных стран сокращается, а российские участники лизингового рынка рассчитывают на рост бизнеса из-за востребованности спецтехники.
«Газпромбанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг» по итогам 6 месяцев 2022 года показали рост объемов нового бизнеса на 72% и 48% соответственно.
ЛК «Эволюция» и «Росагролизинг» выросли в 2 раза.
Рост компаний связан с наличием крупных автодорожных, строительных и инфраструктурных проектов.
Однако из-за санкций многие иностранные компании закрыли лизинговые отделы и перестали сотрудничать с российскими предприятиями.
Правительство обещает поддержать программу льготного лизинга.