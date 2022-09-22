❗ Меняют декларацию по НДС

Проект опубликован на федеральном портале.

Изменения, в частности, касаются налоговых агентов по НДС, которые покупают услуги у иностранных компаний.

Кроме того, будет новый код для заявительного возмещения НДС — 08 — по пп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК.

Сейчас есть письмо ФНС, по которому в этом случае надо ставить код 07.

При этом налоговики требуют с бухгалтеров код 08, хотя в нормативке его нет.

Новую декларацию надо будет сдавать с отчета за 1 квартал 2023 года.

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Старт потока — 1 октября.

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