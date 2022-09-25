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На поддержку занятости направят больше денег

На национальный проект «Содействие занятости» планируют направить больше средств из-за санкций.

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Власти планируют поддержать рынок труда, направив больше средств на нацпроект «Содействие занятости», сообщают «РИА Новости».

«Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта «Содействие занятости» обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на поддержку рынка труда в условиях внешнего санкционного давления», – указано в проекте документа.

Финансирование организации временного трудоустройства работников, которые находятся под риском увольнения, увеличится на 10 млрд руб.

На организацию общественных работ для лиц, зарегистрированных в качестве безработных – почти 3 млрд руб.

На дополнительное профессиональное образование и обучение сотрудников промышленных предприятий – 752 млн руб.

Для повышения мобильности трудовых ресурсов планируют потратить 500 млн руб.

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