Турбизнес должен подать заявление на включение в реестр, чтобы применять НДС 0%

Опубликован приказ Ростуризма от 05.07.2022 № 308-Пр-22.
Правила ведения реестра ранее утвердило Правительство.
В реестр попадут гостиницы и другие туристические объекты, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.
Кстати, по гостиницам НДС 0% будет, даже если они не включены в реестр. Только срок применения льготы — другой.
Гостиницы, которые не включены в реестр
Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр
Норма НК
абзац 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК
абзац 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК
Сколько применять НДС 0 %
С 1 июля 2022 года
по 30 июня 2027 года
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию