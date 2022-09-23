Турбизнес должен подать заявление на включение в реестр, чтобы применять НДС 0%

Опубликован приказ Ростуризма от 05.07.2022 № 308-Пр-22.

Правила ведения реестра ранее утвердило Правительство.

В реестр попадут гостиницы и другие туристические объекты, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.

Кстати, по гостиницам НДС 0% будет, даже если они не включены в реестр. Только срок применения льготы — другой.