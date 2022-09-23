НДС

Турбизнес должен подать заявление на включение в реестр, чтобы применять НДС 0%

Ростуризм будет вести специальный электронный реестр туробъектов, по которым бизнес может 5 лет применять ставку НДС 0%. Для включения в реестр надо подать заявление. Его форму утвердили.

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Опубликован приказ Ростуризма от 05.07.2022 № 308-Пр-22.

Правила ведения реестра ранее утвердило Правительство.

В реестр попадут гостиницы и другие туристические объекты, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.

Кстати, по гостиницам НДС 0% будет, даже если они не включены в реестр. Только срок применения льготы — другой.

 

Гостиницы, которые не включены в реестр

Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр

Норма НК

абзац 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК

абзац 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК

Сколько применять НДС 0 %

С 1 июля 2022 года

по 30 июня 2027 года

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

 

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