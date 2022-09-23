Люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, смогут получить свои пенсионные накопления

Ведомство утвердит перечень таких ситуаций.

«Если у человека тяжелая жизненная ситуация, ему там не до планов, что там будет через 20 лет, ему надо сегодня потратить на лечение», – сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, Минфин хочет дать гражданам возможность в сложной ситуации воспользоваться этими деньгами, и при этом избежать использования этого права во всякого рода схемах, передает «Интерфакс».

Сейчас деньги лежат на лицевом счете, получить их можно при достижении старого пенсионного возраста в виде единовременной выплаты или накопительной пенсии. Способ зависит от суммы накоплений. Чем больше сумма, тем меньше вероятность получить их единовременно. Об этом читайте здесь.

Кстати, депутаты предлагали вернуть людям на руки их пенсионные накопления, потому что «сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль».

ПФР оповещает о размере пенсионных накоплений тех, у кого они хранятся в ПФР. Но скоро будут оповещать и тех, кто разместил накопления в НПФ. Есть такой проект.