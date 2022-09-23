Пенсии

Люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, смогут получить свои пенсионные накопления

Нуждающимся хотят выплачивать их пенсионные накопления. Такое предложение готовят в Минфине.

Версия для печати

Ведомство утвердит перечень таких ситуаций.

«Если у человека тяжелая жизненная ситуация, ему там не до планов, что там будет через 20 лет, ему надо сегодня потратить на лечение», – сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, Минфин хочет дать гражданам возможность в сложной ситуации воспользоваться этими деньгами, и при этом избежать использования этого права во всякого рода схемах, передает «Интерфакс».

Сейчас деньги лежат на лицевом счете, получить их можно при достижении старого пенсионного возраста в виде единовременной выплаты или накопительной пенсии. Способ зависит от суммы накоплений. Чем больше сумма, тем меньше вероятность получить их единовременно. Об этом читайте здесь.

Кстати, депутаты предлагали вернуть людям на руки их пенсионные накопления, потому что «сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль».

ПФР оповещает о размере пенсионных накоплений тех, у кого они хранятся в ПФР. Но скоро будут оповещать и тех, кто разместил накопления в НПФ. Есть такой проект.

Экстренная информация! Что делать работодателю из-за частичной мобилизации?

Все про воинский учет по новым правилам на вебинаре:

• Информация в военкомат;
• Увольнения из-за призыва;
• Воинский учет в 1С;
• Заполнение карточек;

Уже 28 сентября.
Успейте записаться, пока есть места!
Всего 990 рублей вместо 2990.

ЗАПИСАТЬСЯ ПО ССЫЛКЕ

Бухгалтерский учет

Бухгалтерская финансовая отчётность и её пользователи

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужна финансовая отчётность, почему в России её ещё называют бухгалтерской и кто такие пользователи финансовой отчётности.

Бухгалтерская финансовая отчётность и её пользователи
Выбор системы налогообложения

Специальные налоговые режимы в 2022 году

В 2022 году малому бизнесу доступны пять спецрежимов: упрощенная система налогообложения, патент, единый сельскохозяйственный налог, налог на профессиональный доход и «автоматизированная упрощенка». Собрали информацию в одну инструкцию, чтобы выбрать оптимальный режим, минимизировать налоги, не нарушая при этом условия и ограничения.

Специальные налоговые режимы в 2022 году

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Читать еще