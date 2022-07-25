Пенсии

ПФР сообщит вам о будущей накопительной пенсии

Есть люди, которые даже не догадываются, что они могут получить свои пенсионные накопления или оформить накопительную пенсию, причем в прежнем пенсионном возрасте (55/60 лет). ПФР будет оповещать о такой возможности.

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Рассылку получат женщины в 40+ лет и мужчины в 45+.

В сообщении, в том числе, будет информация:

Информация с суммой накоплений придет в личный кабинет на Госуслугах. Если у человека нет аккаунта на портале госуслуг, то он может лично запросить данные о накоплениях в ПФП и ему выдадут бумажный ответ.

Причем в сообщении будет информация о накопления, которые формируются, в том числе в негосударственных фонах.

С 2022 года ПФР уже обязан оповещать застрахованных лиц о пенсионных накоплениях. Но это правило не действует, когда накопления хранятся в НПФ.

По новому проекту (его рассмотрели на РТК) ПФР будет оповещать всех, независимо от того, где находятся накопления.

Правило заработает с 1 июля 2023 года.

Пенсионные накопления могут быть у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан выбор в пользу накопительной пенсии. Также пенсионные накопления есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения.

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