НДФЛ

Доходы ИП из 3-НДФЛ сложат с доходами из 2-НДФЛ и доначислят НДФЛ по ставке 15%

Если ИП на ОСНО за год заработал менее 5 млн рублей, то налог в декларации 3-НДФЛ будет по ставке 13%. Но для повышенной ставки 15% имеют значение все доходы человека как от трудовой, так и от предпринимательской деятельности.

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Налоговики обладают информацией обо всех этих доходах. В итоге ИФНС просуммирует доходы из 3-НДФЛ и справок о зарплате (бывших 2-НДФЛ), которые сдали все налоговые агенты и вышлет предпринимателю уведомление на доплату.

О такой истории рассказала наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП никак не ожидал, что ему придется еще доплачивать налог, ведь он добросовестно уплатил свой НДФЛ по бизнесу, да и налоговые агенты все удержали, как положено.

Но таковы правила. По нормам НК налоговики считают общий доход и уже от него считают налоги по ставке 13% и 15%.

Для многих людей это становится неприятным сюрпризом. Минфин в письме от 08.07.2022 № 03-04-09/65843 пояснил, что если человек не рассчитывал, что придется что-то доплачивать (думал, что на работе с него все удержали), и у него трудности с деньгами, то можно попросить об отсрочке или рассрочке платежа.

Кстати, из-за общих доходов свыше 5 млн рублей людям отказывают в вычетах по НДФЛ.

Бухгалтер забеспокоилась, что неправильно заполнила 3-НДФЛ, не учла там зарплату, и не применила ставку 15%. Но коллеги успокоили — все заполнено правильно. В этой ситуации ИП приходится только ждать, когда налоговики сами все пересчитают и пришлют уведомление.

Кстати, рассылка за 2021 год уже началась.

Уплатить НДФЛ по ставке 15% за 2021 года надо до 1 декабря 2022 года.

А с 2023 года форма уведомления поменяется, так как все налоги надо будет платить на единый счет.

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