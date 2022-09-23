Банкам дадут новые послабления. При этом они смогут платить акционерам дивиденды

ЦБ намерен продлить часть действующих послаблений и дать банкам новые, пишет «РБК».
Какие льготы продлят:
- Возможность не формировать резервы по кредитам будет продлена на весь 2023 год;
- За снижение нормативов краткосрочной ликвидности не будут наказывать еще год.
Кроме этого банкам дополнительно добавят такие льготы::
- 10 лет на создание резервов по замороженным активам;
- На 5 лет позволят не соблюдать основные надбавки достаточности капитала;
- К 2024 году внедрят норматив краткосрочной ликвидности, он будет более адаптированным и будет учитывать все возможности банка по привлечению ликвидности.
Основная часть послаблений для банков действует до 31 декабря 2022 г.
Банки, пользующиеся послаблениями, могут не распределять дивиденды акционерам и не выплачивать бонусы менеджменту.
С 2023 года дивиденды могут быть начислены и выплачены.