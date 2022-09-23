Вклады

Средняя ставка по вкладам физлиц снизилась. Теперь это всего 6,47% годовых

ЦБ подготовил доклад об изменениях средних ставок по вкладам физлиц. В этом году был зафиксирован рекордный максимум. Но теперь откат.

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Средняя максимальная ставка по вкладам для физлиц в топ-10 российских банков снизилась по итогам 2 декады сентября до 6,74% годовых, указано в мониторинге Банка России.

В первой декаде сентября ставка составляла 6,84% годовых.

Рекордная ставка была зафиксирована в первой декаде марта 2022 – 20,51% годовых.

Антирекорд был установлен в первой декаде октября 2020 – 4,33% годовых.

Средняя максимальная ставка рассчитывается как среднее аритмическое максимальных процентных ставок по топ-10 российским банкам.

Напомним, что ЦБ обязал банки нормально и без ухищрений информировать людей об условиях вкладов. Поэтому всю информацию по вкладам теперь будут собирать в виде удобной таблицы

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