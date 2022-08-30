Банки не могут вовремя запустить выдачу кредитов по биометрии и просят ЦБ об отсрочке

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо Ассоциации банков «Россия». Документ подписали представители 28 российских банков.

Причина в том, что кредитным организациям не хватило времени, чтобы интегрировать функцию биометрии в свои мобильные приложения и на сайты к 1 сентября.

Разработки встали из-за санкций, удаления приложений из зарубежных магазинов приложений и слабой наполняемости системы биометрическими данными клиентов.

Центробанк просьбу организации получил и рассматривает. При этом регулятор напоминает, что банкам уже давалась отсрочка по биометрии: с 1 января 2022 года запуск был перенесен на сентябрь. За это время банки должны были «донастроить собственные системы и процессы».

При этом у банков скопились уже десятки миллионов образцов биометрии, но стандартам качества для Единой биометрической системы (ЕБС) соответствуют только около 10% данных.