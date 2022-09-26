Правила о временном переводе на новую работу без увольнения со старой продлили на 2023 год

Поправки внесли в постановление Правительства от 30.03.2022 № 511. О нем мы рассказывали тут.

Опубликовано постановление от 19.09.2022 № 1653 с поправками в особенности трудовых отношений.

Особенности теперь будут применятся и в 2023 году.

Предполагается, что можно заключать срочный трудовой договор с новым работодателем, если старый объявил простой. На старой работе трудовой договор будет приостановлен. А когда сотрудник вернется с новой работы на старую, возобновится его старый трудовой договор.

Минтруд выпустил письмо с разъяснением по этим особенностям.