⚡ Мобилизованный должен принести работодателю копию повестки. Минтруд дал разъяснения

Такое разъяснение дает Минтруд в своем Телеграм-канале.

Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ.

На основе приказа сотруднику начисляют и выплачивают зарплату за все отработанные, но еще не оплаченные дни. То есть платят, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.

Выплатить надо все причитающееся, например:

командировочные расходы;

единовременные поощрительные и другие выплаты;

выплаты в связи с праздничными днями и юбилейными датами;

оплату питания;

материальную помощь;

отпускные;

оплату учебного отпуска.

Допник к трудовому договору составлять не надо.

Если трудовой договор срочный или с испытательным сроком, он все равно приостанавливается. Вернуться к работе можно будет на прежних условиях.

Приостановка будет и в том случае, если сотруднику уже выдано уведомление о сокращении.