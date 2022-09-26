⚡ Мобилизованный должен принести работодателю копию повестки. Минтруд дал разъяснения

Такое разъяснение дает Минтруд в своем Телеграм-канале.
Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ.
На основе приказа сотруднику начисляют и выплачивают зарплату за все отработанные, но еще не оплаченные дни. То есть платят, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.
Выплатить надо все причитающееся, например:
- командировочные расходы;
- единовременные поощрительные и другие выплаты;
- выплаты в связи с праздничными днями и юбилейными датами;
- оплату питания;
- материальную помощь;
- отпускные;
- оплату учебного отпуска.
Допник к трудовому договору составлять не надо.
Если трудовой договор срочный или с испытательным сроком, он все равно приостанавливается. Вернуться к работе можно будет на прежних условиях.
Приостановка будет и в том случае, если сотруднику уже выдано уведомление о сокращении.