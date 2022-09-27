НДФЛ

Повышенные суточные за командировку в ЛНР и ДНР облагаются НДФЛ

Работники органов федеральной власти, а также иных организаций, которые едут в командировку в ЛНР и ДНР, получают суточные в сумме 8 480 руб. Но только 2 500 руб. не облагается НДФЛ.

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Необлагаемая норма заложена в ст. 217 НК — 700 руб. для российских командировок и 2 500 руб. для зарубежных. Все, что выше, облагается НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.09.2022 № 03-04-07/88983.

Возмещение за найм жилья в такой командировке платят в сумме от 7 210 руб. в сутки.

Но по НК такое возмещение не облагается, только если есть документы на расходы. Если их нет, то будет НДФЛ.

Об этом сообщает ФНС в письме от 20.09.2022 № БС-4-11/12478@.

Нормы суточных и возмещения за наем жилья регулируются постановлениями Правительства от 26.12.2005 № 812, от 22.08.2020 № 1267, от 14.05.2022 № 877.

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