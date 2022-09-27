Трудовое право

❗❗❗ В ТК будет новая статья для мобилизованных

В ТК внесут статью 351.7 о трудовых правах мобилизованных, контрактников, в том числе добровольцев.

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Законопроект рассматривает Госдума.

По заявлению сотрудника, к которому прикладывают копию повестки или уведомление о заключении контракта, трудовой договор приостанавливается на основании приказа.

На время приостановки можно заключить срочный трудовой договор с временным работником.

Все социальные гарантии (если они есть) сохраняются: страхование, негосударственное пенсионное обеспечение).

Время приостановки трудового договора входит в трудовой стаж по специальности, кроме досрочной пенсии.

За 3 дня до выхода на работу надо предупредить работодателя. В день выхода трудовой договор возобновляется.

В течение 6 месяцев после возобновления сотрудник может взять отпуск в удобное для него время независимо от стажа работы.

Уволить во время приостановки трудового договора нельзя, кроме случаев ликвидации компании, «закрытия» ИП.

Если сотрудник не вернулся на работу через 3 месяца после окончания службы, его можно уволить.

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