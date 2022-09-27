🔥 Стаж мобилизованных надо отразить в форме СЗВ-СТАЖ. Форма СЗВ-ТД тоже нужна

При этом страховые взносы работодатель уплачивать не будет.

Чтобы это время попало в страховой стаж, надо подать в ПФР сведения.

По итогам года это будет форма СЗВ-СТАЖ. Очевидно, разработают специальный код для приостановки трудового договора.

Кроме того, Минтруд в своем Телеграм-канале заявляет, что работодателю необходимо будет в режиме онлайн отразить изменения статуса работника в форме СЗВ-ТД.

Между тем ранее Минтруд в письме от 25.04.2022 № 14-6/ООГ-2712 разъяснял, что приостановка трудового договора — не повод сдавать СЗВ-ТД.

Пока неясно, что имеет в виду Минтруд, заявляя о СЗВ-ТД в режиме онлайн.

Возможно, будут какие-то изменения как минимум в порядок заполнения СЗВ-ТД.

Также сегодня Минтруд разъяснил, что если мобилизованного уволили, то увольнение надо отменить и сдать СЗВ-ТД на его отмену.