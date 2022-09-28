Первичные документы

Сканы станут полноценной первичкой

Пока сканы – это не те документы, которыми можно подтверждать расходы. Но скоро все изменится.

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Минфин в письме от 29.08.2022 № 03-03-06/1/83839 напомнил, что в Госдуму внесен законопроект с поправками относительно документов. Он уже принят в первом чтении 6 апреля 2022 года. Второго чтения и поправок к нему пока не было.

Можно будет конвертировать электронный документ из одного формата в другой или создать электронный документ из бумажного, или наоборот –  электронный документ перевести в бумажный вид.

Предпринимать такие действия может тот, кто создал документ, или специальная фирма с лицензией.

О том, как сейчас правильно использовать электронную первичку и сканы, читайте здесь.

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