Сервис приема заявлений на отсрочку работает. Завтра в Генштаб отправят первые списки

Это число тех, кто безошибочно заполнил заявление и форму подтверждения. Но многие путаются.
В Минцифры выявили несколько типовых ошибок, которые встречаются при подаче заявлений:
- использование скорректированного шаблона формы-подтверждения;
- изменение текста в части формы-подтверждения, которую изменять не нужно;
- некорректная электронная подпись;
- несоответствие данных.
Сервис приема заявлений об отсрочке от частичной мобилизации для IT-специалистов начал действовать 27 сентября. Через него нужно предоставить подтверждение от работодателя, ввести сведения о воинском учете и высшем образовании, а также данные о месте работы. Первые списки могут отправить в Генштаб 29 сентября, пишет «Ъ». Окончательное решение об отсрочке примет Минобороны.