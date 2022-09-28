Мобилизация

Сервис приема заявлений на отсрочку работает. Завтра в Генштаб отправят первые списки

О запуске сервиса на Госуслугах Минцифры сообщило вчера вечером. Времени полноценно протестировать сервис не было. Однако за 12 часов ведомство приняло 1,5 тыс. заявлений об отсрочке от частичной мобилизации для IT-специалистов и операторов связи.

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Это число тех, кто безошибочно заполнил заявление и форму подтверждения. Но многие путаются.

В Минцифры выявили несколько типовых ошибок, которые встречаются при подаче заявлений:

  1. использование скорректированного шаблона формы-подтверждения;
  2. изменение текста в части формы-подтверждения, которую изменять не нужно;
  3. некорректная электронная подпись;
  4. несоответствие данных.

Сервис приема заявлений об отсрочке от частичной мобилизации для IT-специалистов начал действовать 27 сентября. Через него нужно предоставить подтверждение от работодателя, ввести сведения о воинском учете и высшем образовании, а также данные о месте работы. Первые списки могут отправить в Генштаб 29 сентября, пишет «Ъ». Окончательное решение об отсрочке примет Минобороны.

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