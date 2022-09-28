Мошенники продают IT-дипломы для отсрочки от мобилизации

Чтобы получить новый диплом, мошенники просят предоставить ФИО, дату рождения, фото и аттестат, сообщают «Ведомости».
Такие сообщения активно появляются в популярных мессенджерах и социальных сетях.
Поддельные дипломы, по словам мошенников, гарантируют бронь от призыва в рамках частичной мобилизации.
Минцифры, кстати, уже отказало некоторым заявителям из-за несоответствия данных.
Перечень IT-специальностей, которые не попадают под частичную мобилизацию, вышел в понедельник. А завтра первые списки собираются отправить в Генштаб. Об этом читайте в Красном уголке бухгалтера в Telegram.