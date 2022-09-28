Взносы на травматизм

В 2023 году взносы на производственный травматизм не изменятся: от 0,2% до 8,5%

В 2023 году и плановый период 2024 – 2025 годов страховые взносы по травматизму и профзаболеваниям останутся на прежнем уровне.

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В Госдуму внесен правительственный законопроект.

Сейчас действуют 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5%). Тариф зависит от кода ОКВЭД и от класса профессионального риска.

Для инвалидов по-прежнему тариф будет составлять 60% от общеустановленного в компании.

С 2023 года тариф взносов на ОПС, ОМС и ОСС будет единым. Но взносы на травматизм идут отдельно.

Кстати, для бизнеса на АУСН эти тарифы не действуют. Для автоматических упрощенцев тариф фиксированный — 2 040 рублей в год, независимо от количества работников. Ежемесячно до 15 числа надо платить в ФСС 1/12 этой суммы, то есть 170 рублей.

Отчитываться о взносах с 2023 года бизнес будет по форме ЕФС-1. О ней мы рассказывали тут. Для бизнеса на АУСН нет отчета о взносах на травматизм.

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