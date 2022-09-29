Социальные пособия

Соцконтракты мобилизованных приостановят или досрочно завершат

Некоторые начинающие бизнесмены заключили соцконтракты на развитие бизнеса. За деньги надо вовремя отчитываться. Но для мобилизованных введут новые правила.

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Замглавы Минтруда Ольга Баталина сегодня на брифинге заявила, что если мобилизованные граждане, заключавшие соцконтракт, не смогут выполнить условия договора, то органы соцзащиты вправе:

  • приостановить контракт,
  • досрочно завершить заключенный недавно договор по уважительным причинам.

В этом случае полученные по контракту деньги возвращать не надо. Их могут, в частности, использовать члены семьи для продолжения деятельности, на которую они были выплачены.

Соцконтракт — это господдержка, в том числе, для открытия своего бизнеса. В 2022 году размер субсидии увеличили до 350 тыс. рублей.

Кто может оформить соцконтракт, читайте здесь.

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