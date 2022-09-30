ЦБ продлил ограничения на вывод денег за границу

Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США, по системам денежных переводов – не более 10 тыс. долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физические лица – нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. «Для физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж», – говорится в сообщении регулятора.

Подробнее о том, как снимать, покупать и переводить валюту, читайте в статье.