От 100 тыс. рублей выплатят крупные корпорации мобилизованным сотрудникам

100 тыс. рублей получат мобилизованные работники «Росатома». О приказе гендиректора компании Алексея Лихачева сообщило корпоративное издание.

Кроме того, в период прохождения военной службы каждому ежемесячно будут выплачивать 50 тыс. рублей в течение шести месяцев с даты приостановки действия трудового договора.

Мобилизованных увольнять нельзя: как оформить и отчитываться.

Также деньги выделят:

на поддержку детей и детского отдыха;

на компенсацию по ипотечным платежам ;

; единовременно 50 тыс. рублей при рождении ребенка ;

; на лечение в случае тяжелого заболевания ребенка (300 тыс. рублей).

Для работников, которые выплачивают ипотеку, будет компенсировано 90% ипотечной ставки.

Материально поддержат мобилизованных и в ОАО «РЖД», пишет «Гудок» в Telegram. Гендир Олег Белозеров подписал приказ, который предусматривает единовременную выплату каждому мобилизованному работнику в размере 200 тыс. рублей. Вернувшимся после военной службы в компанию выплатят сумму в размере должностного оклада.

Tele2 сохраняет за мобилизованными средний заработок на время службы. Также компания единовременно выплатит мобилизованным либо 100 тыс. рублей, либо сумму в размере одного должностного оклада, если он больше.

«РТК-Солар» выплатит всем мобилизованным сотрудникам и добровольцам единовременно 100 тыс. рублей.