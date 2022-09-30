Расчеты с работниками

От 100 тыс. рублей выплатят крупные корпорации мобилизованным сотрудникам

Крупные российские компании объявили о поощрительных выплатах в пользу мобилизованных сотрудников. Прежде всего речь идет о щедрых разовых выплатах, а также поддержке семей мобилизованных.

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100 тыс. рублей получат мобилизованные работники «Росатома». О приказе гендиректора компании Алексея Лихачева сообщило корпоративное издание.

Кроме того, в период прохождения военной службы каждому ежемесячно будут выплачивать 50 тыс. рублей в течение шести месяцев с даты приостановки действия трудового договора.

Мобилизованных увольнять нельзя: как оформить и отчитываться.

Также деньги выделят:

  • на поддержку детей и детского отдыха;
  • на компенсацию по ипотечным платежам;
  • единовременно 50 тыс. рублей при рождении ребенка;
  • на лечение в случае тяжелого заболевания ребенка (300 тыс. рублей).

Для работников, которые выплачивают ипотеку, будет компенсировано 90% ипотечной ставки.

Материально поддержат мобилизованных и в ОАО «РЖД», пишет «Гудок» в Telegram. Гендир Олег Белозеров подписал приказ, который предусматривает единовременную выплату каждому мобилизованному работнику в размере 200 тыс. рублей. Вернувшимся после военной службы в компанию выплатят сумму в размере должностного оклада.

Tele2 сохраняет за мобилизованными средний заработок на время службы. Также компания единовременно выплатит мобилизованным либо 100 тыс. рублей, либо сумму в размере одного должностного оклада, если он больше.

«РТК-Солар» выплатит всем мобилизованным сотрудникам и добровольцам единовременно 100 тыс. рублей.

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От 100 тыс. рублей выплатят крупные корпорации мобилизованным сотрудникам

Крупные российские компании объявили о поощрительных выплатах в пользу мобилизованных сотрудников. Прежде всего речь идет о щедрых разовых выплатах, а также поддержке семей мобилизованных.

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