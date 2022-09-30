Расчетный период для универсального пособия будет не такой, как для пособий на детей до 3 и до 17 лет

Расчетный период – это период, за который учитывают доход семьи для оценки ее нуждаемости в пособии.

Между тем сейчас расчетный период для детских пособий – гораздо более «дальний»:

для пособий на первого и второго ребенка до 3 лет – 12 календарных месяцев, предшествующих 6-ти календарным месяцам перед месяцем подачи заявления;

– 12 календарных месяцев, перед месяцем подачи заявления; для пособий на детей с 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет, а также выплат беременным – 12 календарных месяцев, предшествующих 4-ем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

Таблица с расчетным периодом по этим пособиям – здесь.

Вот, например, какой доход будут брать при назначении пособия в январе 2023 года.

Месяц подачи заявления Расчетный период Для пособия на детей до 3 лет Для пособия на детей с 3 до 7 лет, с 8 до 17 лет, для выплат беременным Для универсального пособия Январь 2023 июль 2021 — июнь 2022 сентябрь 2021 — август 2022 декабрь 2021— ноябрь 2022

Таким образом, с 2023 года период учета доходов приближается к дате назначения выплаты, поясняет Минтруд.

Имейте в виду, что получать одновременно универсальное пособие и пособие из бюджета по старым правилам на одного и того же ребенка нельзя.