Детские пособия

Расчетный период для универсального пособия будет не такой, как для пособий на детей до 3 и до 17 лет

С 2023 года вместо пособий на детей до 3 лет, на детей с 3 до 7 лет, на детей с 8 до 17 лет, для беременных будет одно универсальное пособие. Расчетный период по нему – 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

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Расчетный период – это период, за который учитывают доход семьи для оценки ее нуждаемости в пособии.

Между тем сейчас расчетный период для детских пособий – гораздо более «дальний»:

  • для пособий на первого и второго ребенка до 3 лет – 12 календарных месяцев, предшествующих 6-ти календарным месяцам перед месяцем подачи заявления;
  • для пособий на детей с 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет, а также выплат беременным – 12 календарных месяцев, предшествующих 4-ем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

Таблица с расчетным периодом по этим пособиям – здесь.

Вот, например, какой доход будут брать при назначении пособия в январе 2023 года.

Месяц подачи заявления

Расчетный период

Для пособия на детей до 3 лет

Для пособия на детей с 3 до 7 лет, с 8 до 17 лет, для выплат беременным

Для универсального пособия

Январь 2023

июль 2021 — июнь 2022

сентябрь 2021 — август 2022

декабрь 2021— ноябрь 2022

Таким образом, с 2023 года период учета доходов приближается к дате назначения выплаты, поясняет Минтруд.

Имейте в виду, что получать одновременно универсальное пособие и пособие из бюджета по старым правилам на одного и того же ребенка нельзя.

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Детские пособия

Расчетный период для универсального пособия будет не такой, как для пособий на детей до 3 и до 17 лет

С 2023 года вместо пособий на детей до 3 лет, на детей с 3 до 7 лет, на детей с 8 до 17 лет, для беременных будет одно универсальное пособие. Расчетный период по нему – 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

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