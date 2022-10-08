IT-компании

🚩 Получить аккредитацию IT-компания может с учетом выручки и зарплаты, без учета зарплаты или без учета выручки

Для первого варианта аккредитации кроме нужного кода ОКВЭД, отсутствия налоговых долгов и судимости у директора, а также наличия сайта, IT-компания еще должна иметь 30% профильных доходов и платить сотрудникам хорошую зарплату. Но есть еще 2 варианта

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Один вариант предполагает наличие ПО в реестре российского ПО, другой — для стартапов.

Новый порядок аккредитации утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Смотрите в нашей таблице условия для трех вариантов аккредитации.

Норма ПП № 1729

Условие для варианта № 1

Условие для варианта № 2

Условие для варианта № 3 (стартап, компания создана не более 3 лет назад и имеет доход до 1 млн. руб).

Подпункт а пункта 4

Основной ОКВЭД из перечня

Подпункт б пункта 4

Среднемесячная зарплата в РСВ за последний квартал не ниже средней зарплаты по РФ или региону

-

Среднемесячная зарплата в РСВ за последний квартал не ниже средней зарплаты по РФ или региону

Подпункт в пункта 4

Доля профильных доходов по итогам предыдущего года более 30%

-

Пункт 7

-

Компания является правообладателем программы из реестра российского ПО и имеет от нее доход

-

Пункт 8

-

-

Компания включена в реестр стартапов (если он есть в регионе)

Подпункт г пункта 4

У компании есть сайт и на нем размещена необходимая информация

Подпункт д пункта 4

Компания направила в ИФНС заявление о согласии на раскрытие налоговой тайны

Подпункт б пункта 17

Нет прямого или косвенного участия (не менее 50%) РФ, субъекта РФ, муниципалитета

Подпункт г пункта 17

Организация не является банком, страховой компанией, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией

Подпункт д пункта 17

Компания не имеет недоимку по налогам более 3 тыс. рублей

Подпункт е пункта 17

У руководителя компании нет неснятой или непогашенной судимости

         

Более подробно об этих условиях читайте в материале «Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями».

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