🚩 Получить аккредитацию IT-компания может с учетом выручки и зарплаты, без учета зарплаты или без учета выручки

Один вариант предполагает наличие ПО в реестре российского ПО, другой — для стартапов.
Новый порядок аккредитации утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.
Смотрите в нашей таблице условия для трех вариантов аккредитации.
Норма ПП № 1729
Условие для варианта № 1
Условие для варианта № 2
Условие для варианта № 3 (стартап, компания создана не более 3 лет назад и имеет доход до 1 млн. руб).
Подпункт а пункта 4
Основной ОКВЭД из перечня
Подпункт б пункта 4
Среднемесячная зарплата в РСВ за последний квартал не ниже средней зарплаты по РФ или региону
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Среднемесячная зарплата в РСВ за последний квартал не ниже средней зарплаты по РФ или региону
Подпункт в пункта 4
Доля профильных доходов по итогам предыдущего года более 30%
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Пункт 7
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Компания является правообладателем программы из реестра российского ПО и имеет от нее доход
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Пункт 8
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Компания включена в реестр стартапов (если он есть в регионе)
Подпункт г пункта 4
У компании есть сайт и на нем размещена необходимая информация
Подпункт д пункта 4
Компания направила в ИФНС заявление о согласии на раскрытие налоговой тайны
Подпункт б пункта 17
Нет прямого или косвенного участия (не менее 50%) РФ, субъекта РФ, муниципалитета
Подпункт г пункта 17
Организация не является банком, страховой компанией, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией
Подпункт д пункта 17
Компания не имеет недоимку по налогам более 3 тыс. рублей
Подпункт е пункта 17
У руководителя компании нет неснятой или непогашенной судимости
Более подробно об этих условиях читайте в материале «Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями».