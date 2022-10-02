IT-компании

Для аккредитации старых IT-компаний долю дохода 30% считают за прошлый год, для новых компаний – за текущий

Одним из условий получения аккредитации IT-компанией по новым требованиям является доля профильных доходов – более 30%.

Версия для печати

В п. 4 положения о госаккредитации (утверждено постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729) говорится, что долю считают по итогам года, предшествующего году подачи заявления.

То есть, если компания подает заявление в 2022 году, то надо смотреть доходы 2021 года.

Если же компания только образовалась в 2022 году и подает заявление, то смотрят на доходы 2022 года. При этом у новой компании доходы на момент подачи заявления не должны быть меньше 1 млн рублей (но есть исключение для стартапов).

То, что профильные доходы превышают 30%, надо указать в заявлении.

Кроме того, надо составить справку о всех IT-доходах компании с указанием вида деятельности. Виды льготной деятельности утвердят.

Форму такой справки тоже утвердят. Из нее будет видно, что профильные доходы превышают 30%.

Доля 30% нужна для аккредитации. Для налоговых льгот доля должна быть от 70%

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

IT-компании

Уже аккредитованные IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны. На это у них есть месяц

Если IT-компания уже аккредитована, то повторно подавать заявление из-за введения нового порядка сейчас не нужно. Но надо направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.

Повышение квалификации

Политика

Компаниям из ЕС, Британии, Норвегии и Украины теперь запрещено перевозить грузы по России. Мясо, алкоголь и сигареты возить продолжат

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете компаниям из стран, которые ввели транспортные санкции против России, перевозить свои грузы по территории РФ.

Мероприятия

Разместить
Мобилизация

Освобождение от мобилизации для программистов. Кому положено? Как получить? Отсрочка от мобилизации

Разбираемся в правилах получения освобождения от частичной мобилизации для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний. Смотрите подробную инструкцию в видео или статье.

ОСАГО

1 октября ввели новые правила ОСАГО

C октября заработали четыре новых правила по ОСАГО. Они касаются некоторых прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП. Изменения предусмотрены Указанием Банка России от 24 декабря 2021 г. № 6038-У.

Отпуска

Сотрудники, которых мобилизовали в отпуске, догуляют его потом после возвращения

На время мобилизации трудовой договор приостанавливается. Но некоторые призывники на момент получения повестки были в отпуске. Он прерывается, но его потом надо продлить, считает Роструд.

Читать еще