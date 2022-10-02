Для аккредитации старых IT-компаний долю дохода 30% считают за прошлый год, для новых компаний – за текущий

В п. 4 положения о госаккредитации (утверждено постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729) говорится, что долю считают по итогам года, предшествующего году подачи заявления.

То есть, если компания подает заявление в 2022 году, то надо смотреть доходы 2021 года.

Если же компания только образовалась в 2022 году и подает заявление, то смотрят на доходы 2022 года. При этом у новой компании доходы на момент подачи заявления не должны быть меньше 1 млн рублей (но есть исключение для стартапов).

То, что профильные доходы превышают 30%, надо указать в заявлении.

Кроме того, надо составить справку о всех IT-доходах компании с указанием вида деятельности. Виды льготной деятельности утвердят.

Форму такой справки тоже утвердят. Из нее будет видно, что профильные доходы превышают 30%.

Доля 30% нужна для аккредитации. Для налоговых льгот доля должна быть от 70%