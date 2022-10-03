Реклама «Яндекса» для фирм из США и Канады не облагается НДС, а для бизнеса из России – облагается

Местом реализации не признается РФ, если покупатель таких услуг ведет деятельность на территории иностранного государства (пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ).

Место деятельности покупателя определяют на основе госрегистрации организации, а при ее отсутствии — на основании места, указанного в учредительных документах, места нахождения постоянного представительства (если услуги оказаны через это постоянное представительство).

Таким образом, если покупателем рекламных услуг, оказываемых российской организацией («Яндексом»), являются резиденты Канады и США, то место реализации этих услуг — не РФ. А значит НДС нет.

В Минфин поступило предложение сделать такие же правила на покупку услуг российским малым бизнесом.

Но ведомство это предложение игнорировало, и лишь констатировало, что при оказании рекламных услуг российским лицам, будет НДС.

Об этом говорится в письме от 29.08.2022 г. № 03-07-08/83982.