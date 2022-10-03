Бухгалтеры жалуются, что Ozon выдает УПД со статусом 2, хотя там есть НДС

Такой проблемой поделилась подписчица нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги подтвердили, что компания «Интернет Решения» часто выдает юрлицам УПД именно со статусом 2, по которым принять на вычет НДС нельзя.

На просторах интернета много таких жалоб.

Сама компания является посредником при продаже товаров.

В Ozon выдачу УПД со статусом 2 объясняют тем, что не все продавцы технически готовы к документообороту (передавать покупателю счет-фактуру или УПД со статусом 1).

О том, что взять НДС на вычет будет нельзя, компания предупреждает на этапе оформления заказа. Об этом сказано на сайте маркетплейса.

Надпись «НДС не возмещается» означает, что продавец находится на ОСНО, но не участвует в документообороте с Ozon и вы не сможете возместить НДС.

Так что НДС есть, продавец его платит, но покупатель принять его на вычет не может.