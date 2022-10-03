IT-компании с госучастием 50% не смогут получить аккредитацию

Учитывают косвенное или прямое участие:

РФ;

субъекта РФ;

муниципального образования.

Но есть исключения: казенные учреждения, автономные НКО, бюджетные и автономные учреждения.

Минцифры уточняет, что уже аккредитованные компании останутся в реестре, если доля госучастия (прямого или косвенного) у них менее 50%.

При ежегодной проверке на соответствие таких организаций новым требованиям доля косвенного госучастия учитываться не будет. Прямого будет — должно быть менее 50% госучастия для сохранения аккредитации.

Первая проверка состоится 1 июля 2023 года.

Как высчитать долю участия, чтобы знать, укладывается ли компания в 50-процентный лимит (для налоговых льгот), Минфин рассказал в письме от 15.08.2022 № 03-03-05/79303.

Новый порядок аккредитации IT-компаний утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.