IT-компании

IT-компании с госучастием 50% не смогут получить аккредитацию

Прямое или косвенное участие государства в капитале организации (от 50%) – это препятствие для включения в реестр аккредитованных IT-компаний. Но уже аккредитованным компаниям косвенное участие не помешает.

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Учитывают косвенное или прямое участие:

  • РФ;
  • субъекта РФ;
  • муниципального образования.

Но есть исключения: казенные учреждения, автономные НКО, бюджетные и автономные учреждения.

Минцифры уточняет, что уже аккредитованные компании останутся в реестре, если доля госучастия (прямого или косвенного) у них менее 50%.

При ежегодной проверке на соответствие таких организаций новым требованиям доля косвенного госучастия учитываться не будет. Прямого будет — должно быть менее 50% госучастия для сохранения аккредитации.

Первая проверка состоится 1 июля 2023 года.

Как высчитать долю участия, чтобы знать, укладывается ли компания в 50-процентный лимит (для налоговых льгот), Минфин рассказал в письме от 15.08.2022 № 03-03-05/79303.

Новый порядок аккредитации IT-компаний утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

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