Количество вакансий в бухгалтерской сфере снизилось на 14%, а вот IT-специалистов ищут активнее

Наибольшую активность в поиске специалистов проявили IT-компании, там прирост числа вакансий составил 15% за прошлый месяц, отмечается в исследовании SuperJob.
Не изменилось число вакансий в сфере ритейла, транспорта, закупок, туризма, консалтинга и образования.
Уменьшилось число вакантных мест в сфере страхования (-6%), банковской сфере (-11%), управлении персоналом (-12%), маркетинге (-15%).
Активнее стали искать медиков (+3%), специалистов службы доставки (+1%), юристов (+3%).
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