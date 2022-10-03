Самозанятые

Вышла статистика по самозанятым в Москве

Самыми популярными видами деятельности стали пассажирские перевозки, сдача в аренду квартир, реклама, маркетинг и доставка.

Версия для печати

По данным на 1 сентября 2022 года, число самозанятых в столице составило 1,11 млн человек, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Это 20% от всего числа зарегистрированных самозанятых в России.

За 8 месяцев 2022 года самозанятые заплатили в бюджет 7,6 млрд руб., что на 72% больше, чем за такой же период 2021 года.

В среднем в Москве регистрируется около 30 тыс. самозанятых в месяц.

Средний размер чека, которые выдают своим клиентам самозанятые – 2775 руб.

Если вы тоже хотите стать самозанятым, то вот инструкции и подсказки. А если вы планируете брать самозанятых на работу, для вас бесплатный вебинар про риски и преимущества.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Повышение квалификации

Краудфандинг

Рынок краудфандинга снова замедлился. Это связано с оттоком кадров и снижением уровня инвестиций

Почти все компании, которые занимаются краудфандингом, имеют статус аккредитованных IT-компаний и сейчас они заняты оформлением отсрочки для своих сотрудников.

Мероприятия

Разместить
Самозанятые

Почему самозанятые боятся ЭДО. И как их разубедить

С введением НПД бизнес сразу понял выгоду сотрудничества с самозанятыми. Проблемой этого взаимодействия для заказчиков остается получение закрывающих документов. Автоматически формировать и получать закрывающие документы поможет ЭДО, но не все самозанятые соглашаются на него. Разберем, почему они его так боятся и как их разубедить.

Почему самозанятые боятся ЭДО. И как их разубедить
АУСН

Как открыть бизнес на АУСН в 2022 году

С 1 июля стартовал новый налоговый эксперимент, протестировать который могут вновь созданные компании и впервые зарегистрированные предприниматели, а с 01.01.2023 года — все остальные компании. Мы подготовили пошаговую инструкцию, как открыть бизнес на АУСН.

Как открыть бизнес на АУСН в 2022 году
Читать еще