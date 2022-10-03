Вышла статистика по самозанятым в Москве

По данным на 1 сентября 2022 года, число самозанятых в столице составило 1,11 млн человек, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Это 20% от всего числа зарегистрированных самозанятых в России.

За 8 месяцев 2022 года самозанятые заплатили в бюджет 7,6 млрд руб., что на 72% больше, чем за такой же период 2021 года.

В среднем в Москве регистрируется около 30 тыс. самозанятых в месяц.

Средний размер чека, которые выдают своим клиентам самозанятые – 2775 руб.

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