Если продажа на экспорт произошла на территории РФ, то НДС будет 20%

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Российская компания продает товар иностранной фирме, но не вывозит его, потому что покупатель, получив право собственности на этот товар, продает его компании из Беларуси.

Эксперт Виктория Ломовкина, директор аудиторской компании ООО «ВИЛАНА» пояснила, что по мнению Минфина передача права собственности на товар в целях НДС приравнивается к его отгрузке.

Если такой переход происходит в РФ, то ставка НДС будет 20% (письмо Минфина от 31.01.2013 № 03-07-08/1914).

Место реализации в данном случае – РФ, потому что для товара его определяют исходя из места начала его отгрузки (письмо Минфина от 25.11.2015 № 03-07-08/68446).

Таким образом, при реализации российской организацией иностранному покупателю товара, право собственности на который переходит на территории РФ, и товар до момента вывоза с территории РФ в таможенной процедуре экспорта подлежит хранению у поставщика, то будет НДС 20%.