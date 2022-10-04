НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Если продажа на экспорт произошла на территории РФ, то НДС будет 20%

Ставка НДС 0% по экспорту применяется, если идет вывоз товара за пределы РФ, в том числе в соответствии с таможенной процедурой экспорта. Если вывоза нет, то ставка 20%.

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Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Российская компания продает товар иностранной фирме, но не вывозит его, потому что покупатель, получив право собственности на этот товар, продает его компании из Беларуси.

Эксперт Виктория Ломовкина, директор аудиторской компании ООО «ВИЛАНА» пояснила, что по мнению Минфина передача права собственности на товар в целях НДС приравнивается к его отгрузке.

Если такой переход происходит в РФ, то ставка НДС будет 20% (письмо Минфина от 31.01.2013 № 03-07-08/1914).

Место реализации в данном случае – РФ, потому что для товара его определяют исходя из места начала его отгрузки (письмо Минфина от 25.11.2015 № 03-07-08/68446).

Таким образом, при реализации российской организацией иностранному покупателю товара, право собственности на который переходит на территории РФ, и товар до момента вывоза с территории РФ в таможенной процедуре экспорта подлежит хранению у поставщика, то будет НДС 20%.

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