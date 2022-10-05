УСН

❗ В 2023 году вырастет предельный доход по УСН. Стали известны коэффициенты-дефляторы

В следующем году потеря права на УСН по стандартным ставкам (до 6% или до 15%) произойдет, если доход превысил 188, 55 млн руб.

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Опубликован проект с коэффициентами-дефляторами на 2023 год.

Коэффициенты такие:

  • для НДФЛ — 2,270;
  • для НДД — 1,215;
  • для УСН — 1,257;
  • для торгового сбора — 1,729.

По УСН проиндексируют три лимита доходов — обычный (150 млн рублей), повышенный, для переходного периода (200 млн. рублей), для перехода на УСН (112,5 млн рублей).

Таким образом, в 2023 году предел доходов для применения УСН составит:

  • 188,55 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
  • 251,4 млн рублей — для повышенных ставок УСН;
  • 141,41 млн рублей — для перехода на УСН.

Кстати, ранее Владимир Путин давал поручение проработать вопрос по повышению лимита доходов по УСН. Но Минфин высказался против.

Так что пока увеличение происходит только на коэффициент-дефлятор, как обычно.

 

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