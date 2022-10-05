❗ В 2023 году вырастет предельный доход по УСН. Стали известны коэффициенты-дефляторы

Опубликован проект с коэффициентами-дефляторами на 2023 год.
Коэффициенты такие:
- для НДФЛ — 2,270;
- для НДД — 1,215;
- для УСН — 1,257;
- для торгового сбора — 1,729.
По УСН проиндексируют три лимита доходов — обычный (150 млн рублей), повышенный, для переходного периода (200 млн. рублей), для перехода на УСН (112,5 млн рублей).
Таким образом, в 2023 году предел доходов для применения УСН составит:
- 188,55 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
- 251,4 млн рублей — для повышенных ставок УСН;
- 141,41 млн рублей — для перехода на УСН.
Кстати, ранее Владимир Путин давал поручение проработать вопрос по повышению лимита доходов по УСН. Но Минфин высказался против.
Так что пока увеличение происходит только на коэффициент-дефлятор, как обычно.