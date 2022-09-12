❎ Повышать лимит дохода по УСН и ПСН не будут. Путин давал такое поручение, но Минфин против

В письме от 18.08.2022 № 03-11-11/80743 приводится статистика 2021 года:

упрощенцев с доходами от 150 млн до 200 млн — всего 0,42%;

упрощенцев, превысивших лимит — всего 0,019%;

ИП на ПСН с доходами, близкими к лимиту 60 млн руб. — всего 2%;

ИП на ПСН, которые превысили лимит — всего 0,039%.

Если увеличить предельные доходы по УСН и ПСН, на спецрежимы начнет переходить более крупный бизнес. А эти льготные режимы задуманы как господдержка узкого круга бизнесменов, которые отвечают критериям.

Минфин также указывает на решения Конституционного суда, по которым менять НК надо так, чтобы «соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства». Произвольные поправки вносить нельзя.

Поэтому Минфин против того, чтобы в НК прописали более высокие лимиты дохода для УСН и ПСН.

Между тем бухгалтеры с нетерпением ждут, когда эти лимиты повысят. Дело в том, что поручение относительно их повышения дал Владимир Путин. Кабмин должен был проработать вопрос до 15 июля. Но судя по письму Минфина, изменений можно не ждать.

Кстати, на днях президент дал новое поручение по УСН — на этот раз по поводу лимита по численности и ОС.