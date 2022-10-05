Если IT-компания лишится аккредитации, у сотрудников не будет отсрочки от мобилизации

Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, проверка компаний на соответствие новым правилам должна пройти в первом полугодии 2023 года, передает «Интерфакс».

Недавно приняли новые правила аккредитации IT-компаний. Есть условие не только по коду ОКВЭД, но и по доле доходов, зарплате сотрудников, отсутствию долгов по налогам, несудимости руководителя.

Те, кто уже в реестре, должны за месяц дать согласие на раскрытие налоговой тайны.

Ежегодно до 1 июля Минцифры будет проверять соответствие условиям аккредитации. Первая проверка будет до 1 июля 2023 года.