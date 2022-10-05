IT-компании

Если IT-компания лишится аккредитации, у сотрудников не будет отсрочки от мобилизации

Отсрочка от частичной мобилизации есть у айтишников, которые работают в аккредитованной IT-компании. Нет аккредитации – нет отсрочки.

Версия для печати

Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, проверка компаний на соответствие новым правилам должна пройти в первом полугодии 2023 года, передает «Интерфакс».

Недавно приняли новые правила аккредитации IT-компаний. Есть условие не только по коду ОКВЭД, но и по доле доходов, зарплате сотрудников, отсутствию долгов по налогам, несудимости руководителя.

Те, кто уже в реестре, должны за месяц дать согласие на раскрытие налоговой тайны.

Ежегодно до 1 июля Минцифры будет проверять соответствие условиям аккредитации. Первая проверка будет до 1 июля 2023 года.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Аудит

Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы

После того, как аудиторское заключение по результатам обязательного аудита стало необходимо публиковать на сервисе ГИР БО от ФНС, аудит в 2 этапа получил особую популярность. Но действительно ли он так полезен всем компаниям? Попробуем разобраться.

Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы
Инвестиции

Что делать с деньгами в период такой неопределенности, как сейчас?

Возможно, прочитав заголовок, вы ожидаете рекламу какого-то одного инструмента, который идеально подходит для взлома. Но нет, такого простого рецепта нет. А этот пост — просто о моих мыслях по наблюдениям за ситуациями.

Читать еще