IT-компании

Уже аккредитованные IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны. На это у них есть месяц

Если IT-компания уже аккредитована, то повторно подавать заявление из-за введения нового порядка сейчас не нужно. Но надо направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.

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Сделать это надо в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка, сообщает Минцифры в своем Телеграм-канале.

Новый порядок утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729 и вступает в силу со дня его опубликования. Он был опубликован 1 октября.

Таким образом, направить согласие надо до 1 ноября 2022 года.

Направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, нужно, чтобы пройти проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к аккредитованным IT-компаниям.

Среди такие требований, в частности, профильный доход свыше 30% и зарплата сотрудников не ниже среднеотраслевой.

Проверку соответствия требованиям будут проводить ежегодно до 1 июля (начиная с 2023 года).

Минцифры также может провести внеплановую проверку.

Как заполнить форму согласия на раскрытие налоговой тайны, читайте тут.

Форма согласия доведена письмом ФНС. Направлять согласие надо электронно по ТКС или через личный кабинет.

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IT-компании

Уже аккредитованные IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны. На это у них есть месяц

Если IT-компания уже аккредитована, то повторно подавать заявление из-за введения нового порядка сейчас не нужно. Но надо направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.

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