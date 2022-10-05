⚡ Расширят перечень кодов ОКВЭД для аккредитации IT-компаний

Новый порядок утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Сейчас в перечне 31 код, из которых 13 должны идти только в комплекте с дополнительными кодами.

Полный перечень кодов ОКВЭД смотрите в нашей таблице.

Но скоро в это постановление внесут поправки. Расширят перечень кодов ОКВЭД.

Об этом сегодня заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе вебинара.

В частности, добавят такие коды:

58.21 «Издание компьютерных игр»;

72.19 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие»;

другие.

Кстати, коды ОКВЭД из перечня важны только для тех компаний, которые будут получать аккредитацию. Уже аккредитованным менять основной ОКВЭД, подстраиваясь под перечень, не надо, уточнил глава ведомства.