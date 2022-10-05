IT-компании

⚡ Расширят перечень кодов ОКВЭД для аккредитации IT-компаний

Недавно обновили порядок аккредитации IT-компаний. В нем есть перечень кодов ОКВЭД, которые дают право на аккредитацию. Скоро его дополнят новыми кодами.

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Новый порядок утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Сейчас в перечне 31 код, из которых 13 должны идти только в комплекте с дополнительными кодами.

Полный перечень кодов ОКВЭД смотрите в нашей таблице.

Но скоро в это постановление внесут поправки. Расширят перечень кодов ОКВЭД.

Об этом сегодня заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе вебинара.

В частности, добавят такие коды:

  • 58.21 «Издание компьютерных игр»;
  • 72.19 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие»;
  • другие.

Кстати, коды ОКВЭД из перечня важны только для тех компаний, которые будут получать аккредитацию. Уже аккредитованным менять основной ОКВЭД, подстраиваясь под перечень, не надо, уточнил глава ведомства.

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