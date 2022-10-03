📌 Утвердили перечень кодов ОКВЭД, подходящих для аккредитации IT-компаний

Смотрите в нашей таблице, какие коды ОКВЭД должны быть у IT-компании, которая хочет попасть в реестр аккредитованных.

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 26.20.4* Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации 46.51.2* Торговля оптовая программным обеспечением 58* Деятельность издательская 47.91.2* Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 58.2* Издание программного обеспечения 59.14* Деятельность в области демонстрации кинофильмов Эта группировка включает: — деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов; — деятельность кинематографических клубов 60.10* Деятельность в области радиовещания 60.20* Деятельность в области телевизионного вещания 62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем 62.02.4 Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации 62.02.9 Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 62.03.1 Деятельность по управлению компьютерными системами 62.03.11 Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая Эта группировка включает: — прочие информационные технологии, связанные с работой на компьютере, не включенные в другие группировки, в том числе: предоставление услуг по восстановлению компьютера после сбоя, установку (настройку) персональных компьютеров, установку программного обеспечения Эта группировка не включает: — установку специализированных цифровых и аналоговых компьютеров; — разработку компьютерного программного обеспечения; — консультирование в области компьютерных систем; — управление компьютерными техническими средствами; — обработку данных и хостинг 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 63.11.9 Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая 63.12 Деятельность web-порталов Эта группировка включает: — функционирование web-сайтов с использованием поисковой системы для создания и поддержки обширной базы данных Интернет-адресов, содержащихся в легко доступной форме; — функционирование прочих web-сайтов, которые действуют как порталы информационно-коммуникационной сети Интернет (например, медиа-сайты, предлагающие периодически обновляемое содержание, СМИ, размещаемые в Интернете) Эта группировка не включает: — издание книг, газет, журналов и т.д. через информационно-коммуникационную сеть Интернет; — вещание через информационно-коммуникационную сеть Интернет 63.91* Деятельность информационных агентств 73.1 Деятельность рекламная 73.20.1* Исследование конъюнктуры рынка 74.90.9 Деятельность в области защиты информации 85.30* Обучение профессиональное 85.41* Образование дополнительное детей и взрослых 85.42* Образование профессиональное дополнительное

*Если в качестве основного кода значится код 26.20.4, 46.51.2, 47.91.2, 58, 58.2, 59.14, 60.10, 60.20, 63.91, 73.20.1, 85.30, 85.41, 85.42, то для аккредитации требуется, чтобы еще были дополнительные

Новый порядок аккредитации IT-компаний утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Среди других условий также есть условие о доле дохода, о зарплате, об отсутствии налоговых долгов свыше 3 тыс. рублей и обязанность раскрыть налоговую тайну.