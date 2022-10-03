📌 Утвердили перечень кодов ОКВЭД, подходящих для аккредитации IT-компаний

Смотрите в нашей таблице, какие коды ОКВЭД должны быть у IT-компании, которая хочет попасть в реестр аккредитованных.
|Код ОКВЭД
|Наименование вида деятельности
|26.20.4*
|Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации
|46.51.2*
|Торговля оптовая программным обеспечением
|58*
|Деятельность издательская
|47.91.2*
|Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
|58.2*
|Издание программного обеспечения
|59.14*
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Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Эта группировка включает:
— деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов;
— деятельность кинематографических клубов
|60.10*
|Деятельность в области радиовещания
|60.20*
|Деятельность в области телевизионного вещания
|62.0
|Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
|62.01
|Разработка компьютерного программного обеспечения
|62.02
|Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
|62.02.1
|Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
|62.02.4
|Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
|62.02.9
|Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
|62.03
|Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
|62.03.1
|Деятельность по управлению компьютерными системами
|62.03.11
|Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно
|62.03.13
|Деятельность по сопровождению компьютерных систем
|62.09
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Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Эта группировка включает:
— прочие информационные технологии, связанные с работой на компьютере, не включенные в другие группировки, в том числе: предоставление услуг по восстановлению компьютера после сбоя, установку (настройку) персональных компьютеров, установку программного обеспечения
Эта группировка не включает:
— установку специализированных цифровых и аналоговых компьютеров;
— разработку компьютерного программного обеспечения;
— консультирование в области компьютерных систем;
— управление компьютерными техническими средствами;
— обработку данных и хостинг
|63.1
|Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
|63.11
|Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
|63.11.1
|Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
|63.11.9
|Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая
|63.12
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Деятельность web-порталов
Эта группировка включает:
— функционирование web-сайтов с использованием поисковой системы для создания и поддержки обширной базы данных Интернет-адресов, содержащихся в легко доступной форме;
— функционирование прочих web-сайтов, которые действуют как порталы информационно-коммуникационной сети Интернет (например, медиа-сайты, предлагающие периодически обновляемое содержание, СМИ, размещаемые в Интернете)
Эта группировка не включает:
— издание книг, газет, журналов и т.д. через информационно-коммуникационную сеть Интернет;
— вещание через информационно-коммуникационную сеть Интернет
|63.91*
|Деятельность информационных агентств
|73.1
|Деятельность рекламная
|73.20.1*
|Исследование конъюнктуры рынка
|74.90.9
|Деятельность в области защиты информации
|85.30*
|Обучение профессиональное
|85.41*
|Образование дополнительное детей и взрослых
|85.42*
|Образование профессиональное дополнительное
Новый порядок аккредитации IT-компаний утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.
Среди других условий также есть условие о доле дохода, о зарплате, об отсутствии налоговых долгов свыше 3 тыс. рублей и обязанность раскрыть налоговую тайну.